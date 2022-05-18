ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Глава американского минфина Джаннет Йеллен считает, что США не грозит рецессия, а вот Европа находится в опасной ситуации. Financial Times: рост доллара грозит рисками для глобальной экономики

"Не думаю, что США ждет рецессия", — сказала Йеллен журналистам на полях министерской встречи G7.

При этом она считает, что "Европа более уязвима", в частности в контексте энергетического рынка.

"Среда наполнена рисками, с учетом инфляции и потенциального замедления", — сказала Йеллен.