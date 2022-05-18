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2022
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В США заявили, что в стране, в отличие от Европы, нет угрозы рецессии
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Глава американского минфина Джаннет Йеллен считает, что США не грозит рецессия, а вот Европа находится в опасной ситуации. "Не думаю, что США ждет рецессия", — сказала Йеллен... ПРАЙМ, 18.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, ес, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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В США заявили, что в стране, в отличие от Европы, нет угрозы рецессии
Глава минфина США заявила, что США не ждет рецессия, а вот Европа под большей угрозой
ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Глава американского минфина Джаннет Йеллен считает, что США не грозит рецессия, а вот Европа находится в опасной ситуации.
"Не думаю, что США ждет рецессия", — сказала Йеллен журналистам на полях министерской встречи G7.
При этом она считает, что "Европа более уязвима", в частности в контексте энергетического рынка.
"Среда наполнена рисками, с учетом инфляции и потенциального замедления", — сказала Йеллен.