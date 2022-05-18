МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин: Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины

Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом.

"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны — будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", — сказал Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.