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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836926826.html
Хуснуллин рассказал о переходе на рубли на освобожденных территориях
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На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим... ПРАЙМ, 18.05.2022
экономика, новости, запорожская область, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом.
"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны — будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", — сказал Хуснуллин журналистам.
Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.