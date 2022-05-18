МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ВВП РФ вырос в первом квартале на 3,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Россия и Турция обсуждают облегчение расчетов в нацвалютах

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 103,5%", — говорится в сообщении.

Предварительная оценка Росстата почти совпала с прогнозом Минэкономразвития, который оценивал рост экономики в первом квартале в 3,7%.