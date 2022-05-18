МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 5 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,84%, сообщил в среду Росстат. Росстат дал оценку ВВП России в первом квартале 2022 года

"За период с 7 по 13 мая 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала мая – 100,15%, с начала года – 111,84%", — говорится в документе.

Как отмечает статистическое ведомство, среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,012% против 0,052% в апреле и 0,237% в марте. Недельная инфляция замедляется третью неделю подряд.

Статистическое ведомство отмечает, что плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,3%, в том числе капуста белокочанная – на 5,3%, огурцы – на 4,9%, помидоры – на 1,9%, свекла столовая – на 1,5%, морковь – на 0,4%. В то же время цены на лук репчатый выросли на 4,4%, картофель – на 3,3%, яблоки – на 1,7%, бананы – на 1,1%.

Список наиболее подорожавших продуктов (за исключением плодоовощной продукции) вновь возглавляет маргарин, однако рост цен на него продолжил замедляться — до 1,39% с 2,24% и 2,66% в предыдущие две недели. В числе лидеров роста цен по итогам прошлой недели сухие молочные смеси для детского питания (на 0,9%), печенье (рост на 0,85%), соль (на 0,83%), рис (на 0,77%), сыры (на 0,75%), творог (на 0,53%) и масло подсолнечное – (на 0,51%). При этом подешевели: яйца — на 2,8%, сахар-песок — на 0,51%, свинина и мясо кур — на 0,1%.