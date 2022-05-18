МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,69% на 13 мая с 17,77% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат дал оценку ВВП России в первом квартале 2022 года

По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,84%.

"Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (0,15%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. При этом несколько снизились цены на непродовольственные товары (-0,01%) при продолжающемся десятую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин. На туристические и регулируемые услуги цены не изменились", — говорится в документе.

Последний раз замедление годовой инфляции в России было зафиксировано в феврале (11 числа она замедлилась до 8,75% с 8,8% 4 февраля).

В среду министерство опубликовало сценарные основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В соответствии с документом, Минэкономразвития ожидает инфляцию в России по итогам года в 17,5%, в 2023 году — в 6,1%, в 2024-2025 годах она вернется к цели Банка России в 4%.