МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Замедлению недельной инфляции в России способствует нормализация спроса и сильный курс рубля, полагает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель. Росстат дал оценку ВВП России в первом квартале 2022 года

По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,84%.

"Относительно невысокий прирост цен за неделю с 7 по 13 мая объясняется целым рядом разнонаправленных факторов. Среди факторов, сдерживающих инфляцию, можно отменить нормализацию спроса и курс рубля", — сказал Кнобель РИА Новости.

Он отметил, что в марте-апреле наблюдался повышенный спрос, в первую очередь на товары длительного пользования, из-за опасений их дальнейшего удорожания.

"Сейчас происходит нормализация спроса на эти товары. Схожим образом можно объяснить откат цен на ряд лекарственных средств — у населения снизились опасения относительно возможных перебоев с поставками. Во-вторых, значительное укрепление курса рубля оказывает понижающее давление на рублевые цены импортируемых товаров", — добавил он.