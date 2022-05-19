МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесет в четверг в Госдуму законопроект, освобождающий от НДФЛ при продаже полученной в наследство недвижимости стоимостью не более 20 миллионов рублей независимо от срока ее нахождения у собственника. Документ опубликовал в своем Telegram-канале один из его авторов, депутат Госдумы Ярослав Нилов. Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг

Проект направлен "на совершенствование налогового законодательства в части уплаты налога на доходы физических лиц при продаже недвижимого имущества, полученного в порядке наследования", указывается в пояснительной записке к нему.

При получении в порядке наследования от члена семьи или близкого родственника квартиры, жилого дома или их частей, либо доли в праве собственности на них у наследника по различным причинам может возникнуть потребность как можно быстрее продать данное имущество, особенно в случае его нахождения в другом субъекте РФ. Однако сейчас полученную в наследство недвижимость можно продать без уплаты НДФЛ лишь через три года после ее получения.

Поскольку полученное в порядке наследования от члена семьи или близкого родственника недвижимое имущество не является объектом инвестирования, доход от ее продажи "следует освободить от налогообложения независимо от срока его нахождения в собственности налогоплательщика", но в пределах определенной суммы, считают авторы законодательной инициативы.

Законопроект освобождает от НДФЛ доход от продажи недвижимости имущества, полученного в порядке наследования от члена семьи или близкого родственника независимо от срока ее нахождения в собственности продавца при условии, что кадастровая стоимость проданного объекта не превышает 20 миллионов рублей.

Для полученной в порядке наследования недвижимости большей стоимости сохраняется минимальный трехлетний срок владения для освобождения от НДФЛ при ее продаже.