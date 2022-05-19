ООН, 19 мая — ПРАЙМ. Более 20 миллионов тонн зерна и других культур от прошлогоднего урожая Украины не попали на мировые рынки, заявил министр сельского хозяйства страны Николай Сольский на министерской встрече "Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности – призыв к действиям", организованной США. ООН: невозможно разрешить продовольственный кризис без России

"В результате блокировки морских портов экспорт украинского зерна остановился. До 24 февраля Украина экспортировала 5 млн тонн зерна в месяц через морские порты. В марте экспорт сократился примерно до примерно 200 тысяч тонн", — сказал Сольский.

"Это означает, что более 20 млн тонн зерна и других культур прошлогоднего урожая остаются на Украине и не поступили на мировые рынки", — отметил он.

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.