ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против России не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису. Назван объем украинского зерна, не попавшего на мировые рынки

США и их союзники доказывают, что в дефиците продуктов питания и росте цен на них виновата РФ, блокирующая поставки из черноморских портов Украины, а санкционный прессинг обходит стороной экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах", — заявил Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

"Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров", — добавил он.

По инициативе США проблематика продовольственной безопасности в контексте конфликта на Украине обсуждалась накануне в ООН с участием госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

Антонов заявил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".

"Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков", — сказал он.