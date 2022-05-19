МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Работодатели в РФ в текущем году на 23% чаще по сравнению с прошлым годом искали сотрудников на вакансии с неполной занятостью, при этом область профессий, где наиболее часто предлагается подобный формат труда, за этот период не изменилась, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Вакансии врачей вошли в топ по зарплате сразу в нескольких городах России

"На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 23%. Доля таких предложений, размещенных на сервисе в апреле этого года, от общего количества вакансий составила 14%, годом ранее аналогичный показатель был 7%", — выяснили специалисты, добавив, что всего на платформе размещено более 230 тысяч вакансий.

При этом данные, представленные сервисом, коррелируют с его более ранними исследованиями — так, на прошлой неделе сообщалось, что число вакансий, в частности, для рабочего персонала — с постоянной занятостью — сократилось на 26%.

Топ профессий по популярности вакансий с частичной занятостью, продолжили специалисты, относительно прошлого года не изменился. В числе самых популярных рубрик – "Персонал офиса, Административно-хозяйственный отдел". Количество вакансий, связанных с этой отраслью, увеличилось на 226% год к году. На втором месте – "Рабочий персонал", работодатели ищут новых сотрудников на 143% чаще. Замыкает список рубрика "Логистика, склад, закупки" — количество вакансий, представленных в сервисе, выросло на 142% в годовом выражении.

"Рост доли вакансий с частичной занятостью был ожидаемым. На протяжении минувшего года в условиях острого дефицита "синих воротничков" наймом специалистов на неполный рабочий день работодатели во многих отраслях решали проблему кадрового дефицита", — считает руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев. Он добавил, что и сейчас модель частичной занятости остается популярной: затраты на наем и обучение новых сотрудников гораздо выше, чем расходы на перевод персонала в режим простоя или неполной занятости.