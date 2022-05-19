МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Введенные странами Запада санкции в отношении России не причинили ей ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, отмечает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Антонов назвал лукавством заявления, что кризис не связан с санкциями

Как отмечается в материале, эти страны решили воздержаться от широкой поддержки ограничительных мер в отношении Москвы.

"Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция, либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично", — указывается в публикации.

Авторы оценивают состояние российской экономики как стабильное, невзирая на санкционное давление.

"Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — говорится в материале.

Как отмечается, к этому привели такие меры Центробанка, как понижение ключевой ставки до 14 процентов, а также решение принимать оплату от иностранных контрагентов за газ в рублях.