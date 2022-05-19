МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В последних событиях, связанных с Украиной, позиция Турции, несмотря на то, что она является членом НАТО, не направлена против России, и на то есть ряд причин, пишет обозреватель Харун Карчич для американского издания National Interest. В Германии признали провал санкций западных стран против России

По его словам, у Анкары есть очевидные экономические интересы, интересы в сфере безопасности и геополитические интересы в нынешнем конфликте, но она старается не сжигать мосты с Россией и не ввязываться в экономические головоломки.

Так, Россия является жизненно важным торговым партнером Турции, обеспечивающим 45% ее природного газа, 17% потребности в нефти и 70% пшеницы — в условиях роста мировых цен на хлеб. Из России в Турцию едет отдыхать наибольшее количество туристов — 4,7 миллиона россиян в 2021 году, или 19 процентов от всех путешественников. "Росатом" строит первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", которая должна начать работу в 2023 году.

Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера в то время, когда турецкая лира потеряла 47 процентов своей стоимость менее чем за год, а инфляция увеличилась до 20-летнего максимума, делает вывод журналист.

"Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматичную внешнюю политику, которая не является ни проукраинской, ни пророссийской, а полностью протурецкой", — отмечается в публикации.