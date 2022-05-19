МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Когда Запад заявляет о желании полностью изолировать Россию, выключить ее из международных экономических отношений, он явно выдает желаемое за действительное, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. В Германии признали провал санкций западных стран против России

"Включил/выключил – это точно не про Россию, шестую, к слову, экономику мира. Когда глава госдепа США Энтони Блинкен заявляет, мол, чего считаться с Россией, чья доля в мировом ВВП составляет всего 1,5%. Ничего, кроме улыбки, эти слова вашингтонского политика не вызывают. Так как любой грамотный экономист легко объяснит, что эти 1,5% на самом деле распределены по всем жизненно-важным производственным цепочкам", — сказал он.

"Дело в том, что значительная часть энергии, металлов, химической продукции, зерна, других важнейших элементов глобальных торгово-экономических цепочек формируется Россией. И если из них выключить эти 1,5%, то кто их заместит — Китай, Бразилия, ЮАР?",- заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В подтверждение он привел "простой пример с российским титаном".

"Нам говорят, мы вам больше не будем продавать ни самолеты Boeing, ни запасные части к ним. Замечательно, но в Boeing есть российские комплектующие, сделанные из титана, которые компании поставляем только мы. Причем, это давно не болванки, а готовые изделия, выпускаемые на специализированном оборудовании. Если сейчас от них отказаться, то придется заняться на рынке поиском производителя, который будет эти детали выпускать. Быстро найти такого вряд ли удастся", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, по его словам, американцы сами загнали себя в угол, создали сложную ситуацию. "Когда Boeing вынужден теперь будет так или иначе поставлять России в обмен на эти титановые комплектующие нужные нам запасные части или самолеты. Подобных примеров можно привести немало", — заключил Широв.

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