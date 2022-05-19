МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидание Западом тотального финансового кризиса в России на фоне беспрецедентной волны антироссийских санкций были иллюзией, у Запада больше не осталось мер экономического давления на РФ, которая должна будет переориентировать свои экономические отношения на Восток. Об этом рассказал РИА Новости известный российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Аналитик рассказал, кто "съест" все укрепление рубля

"Ожидание тотального финансового кризиса в России на фоне введенных Западом санкций было иллюзией", — уверен Орджоникидзе. По его мнению, у Запада больше не осталось никаких мер экономического давления на Россию.

"Я думаю все меры, которые они могли принять, они уже предприняли. Те меры, которые они уже приняли, того разрушительного эффекта на нашу экономику не оказали. Они будут стараться принимать какие-то дополнительные меры. Например, оплата по нашим заимствованиям по облигациям. Американцы могут не разрешить использовать их и все", — анализирует эксперт.

Россия, с точки зрения Орджоникидзе, сейчас находится в стабильной экономической ситуации.

"В силу того, что Европа полностью зависит от наших газа и нефти, а в целом, мир зависит от экспорта нашего продовольствия, прежде всего, пшеницы, то, конечно, мы в этом плане имеем на данный момент положение дел довольно стабильное", — добавил эксперт.

Дипломат убежден, что имевшиеся мировые экономические связи будет сложно восстановить. Однако имеется возможность переориентировать фокус внешнеэкономической деятельности на Восток, полагает он.

"Восточные страны, я имею в виду, азиатские прежде всего, находятся на таком марше бурного экономического развития, поэтому с ними можно будет постепенно наладить такую же взаимовыгодную торговлю и экономические связи, которые были с Западом", — отмечает Орджоникидзе.

Эксперт также отметил, что западные страны — ненадежные партнеры.

"Они всему миру продемонстрировали свою ненадежность: конфисковали сначала наши деньги 300 миллиардов. Другие страны тоже задумались о надежности западных стран в качестве экономических партнеров, да и политических. Сегодня они конфисковали у нас, а завтра могут конфисковать у любой другой страны, политика которой по той или иной причине не устраивает их", — объяснил Орджоникидзе.

Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Авторы публикации отметили, что российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление.