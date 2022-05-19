ЭКОНОМИКА РФ ПРОЙДЕТ НИЖНЮЮ ТОЧКУ ДО КОНЦА III КВАРТАЛА, ПО ИТОГАМ ГОДА СНИЖЕНИЕ ВВП НЕ ПРЕВЫСИТ 5% — ОЦЕНКА ОРЕШКИНА
https://1prime.ru/state_regulation/20220519/836932604.html
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Решетников заявил о разрушении мировой экономики из-за санкций
Глобальный энергокризис
В ФРГ обещают не оставлять немцев один на один с дорогим газом
Продовольственный кризис
Орешкин рассказал о попытках США вывезти зерно с Украины
Авто
СМИ: автомобили "Москвич" могут производиться на китайской платформе
Курсы валют
Орешкин оценил адекватность текущего курса рубля
Экономика в период санкций
Власти на следующей неделе примут решения по индексации соцвыплат
Газовый вентиль
PGNiG собирается судиться с "Газпромом"
Импортозамещение
Сенатор Клишас заявил о провале программы импортозамещения
Инфляция в РФ
Орешкин дал прогноз по инфляции в России до конца года
ЭКОНОМИКА РФ ПРОЙДЕТ НИЖНЮЮ ТОЧКУ ДО КОНЦА III КВАРТАЛА, ПО ИТОГАМ ГОДА СНИЖЕНИЕ ВВП НЕ ПРЕВЫСИТ 5% — ОЦЕНКА ОРЕШКИНА
https://1prime.ru/state_regulation/20220519/836932604.html
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