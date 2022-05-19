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https://1prime.ru/state_regulation/20220519/836932618.html
Власти на следующей неделе примут решения по индексации соцвыплат
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести госсовет по социальной политике, на котором будут приняты решения по индексации социальных выплат, рассказал... ПРАЙМ, 19.05.2022
общество , экономика, новости, владимир путин, максим орешкин, соцвыплаты, индексация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести госсовет по социальной политике, на котором будут приняты решения по индексации социальных выплат, рассказал помощник главы государства Максим Орешкин.
Кроме того, российский лидер намерен обсудить ситуацию с транспортными коридорами, в том числе на юг страны, добавил он.