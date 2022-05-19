МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести госсовет по социальной политике, на котором будут приняты решения по индексации социальных выплат, рассказал помощник главы государства Максим Орешкин.

Кроме того, российский лидер намерен обсудить ситуацию с транспортными коридорами, в том числе на юг страны, добавил он.