МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин предрек наступление глобального города к концу текущего года. Орешкин оценил адекватность текущего курса рубля

По его словам, главной причиной кризиса станет рост мировых цен на пшеницу из-за "безответственной монетарной политики США". Орешкин пояснил, что стоимость пшеницы оставалась устойчивой до 2020 года, однако после начала активного "печатания доллара" цены резко пошли вверх и выросли примерно на 60%.

Кроме того, попытки Вашингтона вывезти зерно с Украины не только обрекают Киев на гуманитарную катастрофу, но и грозят голодом во всем мире, подчеркнул помощник главы государства в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

Орешкин сообщил, что Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце прошлого года, однако важно, чтобы страна не пострадала из-за текущего кризиса.

"Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием", — сказал он.