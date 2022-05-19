МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Усиление санкционного давления, скачки курсов валют, логистические проблемы и, соответственно, подорожание импортного сырья и компонентов повлияли, в том числе, и на рынок пластика. Полимерные изделия подорожали еще в марте, в различных сегментах рост цен составил от 10 до 50%. Многие производители столкнулись не просто с повышением цен, а с дефицитом компонентов для производства из-за введения санкций ЕС. Но это не помешало некоторым из них взять курс на сдерживание роста цен и активизацию импортозамещения. Пластиковые товары за март подорожали на 10-50%

СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ

Тенденция роста цен на полимеры сохранялась весь 2021 год из-за последствий коронакризиса, а в феврале 2022 года свой вклад внесла геополитическая напряженность, за которой последовало введение новых западных санкций против России.

Падение курса рубля по отношению к доллару в феврале и первой половине марта лишь добавило нестабильности на рынке пластика. На фоне ажиотажного спроса и возрастания расходов на зарубежные комплектующие и отдельные компоненты ряд российских переработчиков пластика резко поднял цены. Так, например, многие производители пленки для транспортной и промышленной упаковки, скотча, упаковки потребительских товаров, таких как кондитерская продукция и снеки, подняли цены в оптовом звене или ритейле на 20-30%.

Причем происходило это при заморозке стоимости отечественного сырья. Так, СИБУР как основной игрок в индустрии полимеров сдержал рост цен на базовые полимеры. В марте цены на полиэтилен (пленки для упаковки пищевых продуктов), полипропилен (пленки для упаковки кондитерских изделий, снеков) и ПВХ (пленки для обертывания весовой продукции, формирования термоусадочной упаковки) остались без изменения. А в апреле и мае их проиндексировали с учетом возросших затрат на компоненты и логистику, рост составил не более 7%. На рынке считают, что это позволило и переработчикам принять взвешенные ценовые решения.

"С начала марта мы, как и все на рынке, столкнулись с ростом многих составляющих себестоимости нашей продукции, а также дефицитом по ряду компонентов. Изменились условия оплаты от части поставщиков, стоимость финансирования банками, а из-за роста курса рубля возросла стоимость запчастей для обслуживания оборудования. Тем не менее, уверенная позиция СИБУРа в отношении цен на основное сырье позволила нам сохранить цены в нестабильный период марта и провести сдержанное повышение в апреле", — комментирует коммерческий директор компании "ПолиЭр" Татьяна Владимирова.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Подорожание и последовавший за ним дефицит импортных компонентов привели к тому, что переработчики полимеров вынуждены искать замену привычным составляющим своей продукции.

Так, например, в Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) отмечают, что сейчас существует серьезная проблема с международной логистикой, при том, что пока далеко не все материалы возможно купить в России. Из производственных цепочек выпала большая часть видов импортного сырья, оборудования и комплектации. Их, конечно, можно приобрести в других странах, но не всегда сопоставимого качества. Часть простых запасных и ремонтных деталей можно сделать на отечественных предприятиях, часть — купить в Китае. Но большинству производителей нужны сложные наукоемкие производственные элементы, которые ранее приобретались в странах Европы и в Канаде.

"Сейчас мы готовим список марок сырья, которые нужны производителям. Нами организована рабочая группа по проработке ограничений, связанных с поставками сырья, добавок, компонентов. Мы пригласили наших членов, а также производителей сырья и другой конечной продукции. Будем обсуждать, кому какое сырье сейчас необходимо, как можно выполнить поручение президента по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химии (в наших конечных продуктах). По итогам деятельности рабочей группы мы сформируем предложения, которые планируем направить в правительство РФ", — комментирует генеральный директор АПТС Владислав Ткаченко.

Впрочем, многие импортные марки полимеров можно заместить уже сейчас. Так, например, научно-исследовательский центр "СИБУР-ПолиЛаб" адаптировал марку полиэтилена для производства геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве. Параллельно в центре разрабатывают марки под конкретные требования переработчиков. Эксперт рассказала, к чему могут привести сложности с упаковкой продуктов

Производители пленки и гибкой упаковки для продуктов питания и средств гигиены "Данафлекс" совместно с СИБУРом опробовали новый вариант производства упаковки. Вместо клея там используются полимеры.

"Замена клея ламинацией расплава полиэтилена позволяет отказаться от использования импортных клеев. При этом упаковка становится более экологичной, поскольку состоит из мономатериалов, например, полностью из полипропилена или полностью из полиэтилена. Это позволяет делать упаковку перерабатываемой", — отметил директор по маркетингу "Данафлекс" Евгений Бантуков.

Отечественное сырье не уступает импортному. Так, на Самарском заводе медицинских изделий одноразовые перчатки изготавливают из российского латекса. Он обеспечивает высокое качество изделия.

В СИБУРе пояснили, что текущий спрос переработчиков из различных отраслей на импортозамещающие марки полимеров составляет более 140 тысяч тонн в год, и это число будет лишь расти. Использование собственных марок позволит снизить логистические риски и не зависеть от мировых колебаний цен.

ПОЛИМЕРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

Если в России рост цен на полимеры удалось затормозить, в мире сырье продолжает дорожать, вместе с ценой нефти и газа. Так, например, полипропилен дорожает с конца февраля, и в марте фьючерсы ПП на май 2022 года в Китае повысились на 3,87%. В ценовом агентстве MRC отмечают, что фьючерсы ПП продолжили рост на фоне повышения стоимости фьючерсов на сырую нефть, вызванного геополитическими событиями на Украине и опасениями по поводу перебоев с поставками сырой нефти из России.

Так, нефть марки Brent показывает рост за последние три месяца, и на 18 мая ее цена составляет почти 112 долларов за баррель. На такой стоимости сказывается искусственное ограничение импорта из России.

Примечательно, что мировой рост цен на нефть и полимеры продолжается на фоне сменившейся тенденции по морским перевозкам. Если в прошлом году они постоянно дорожали, достигнув в июле пятилетнего максимума, то за четыре месяца 2021 года мировой контейнерный индекс снизился на 16%, причем на 13% он упал, начиная с 10 марта.

"Можно ожидать, что в текущем году цена на нефть в мире будет оставаться на том же уровне, который мы видим сейчас: от 100 до 125 долларов за баррель нефти марки Brent. Это тот диапазон, в котором нефть будет находиться с учётом возможных ограничений на потребление российских сортов и возможностей, которые есть у иностранных производителей по частичному замещению российского предложения. С газом примерно аналогичная история. Полагаю, что уровень цен на природный газ, из которого потом производят, в том числе, полимеры, будет колебаться в пределах от 900 до 1300 долларов за тысячу кубометров. Если сравнивать с прошлым годом, то конечный продукт, производимый из нефти, в итоге будет стоит дороже на 30%, а производимый из газа — подорожает в 2-2,5 раза. Это будет основными триггером для многих производителей химический продукции в мире", — считает независимый эксперт Дмитрий Лютягин.

В то же время цены внутри страны могут быть сохранены за счет того, что Россия имеет собственное сырье, и цена на него гармонизирована с налоговыми отчислениями и другими платежами компаний-производителей в бюджет. По мнению эксперта, это позволит сохранить цены на сырье на уровне прошлого года с корректировкой по инфляции. А значит, и стоимость производных углеводородов может быть сохранена.