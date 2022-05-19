МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в следующую среду 25 мая примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Орешкин спрогнозировал "нижнюю точку" в российской экономике

В ходе мероприятия будут затронуты вопросы индексации соцвыплат, а также меры поддержки семей с детьми, отметил он.

Ранее об этих планах сообщил помощник главы государства по экономическим вопросам Максим Орешкин.