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Путин обсудит индексацию соцвыплат на президиуме Госсовета
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Президент РФ Владимир Путин в следующую среду 25 мая примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В... ПРАЙМ, 19.05.2022
экономика, новости, владимир путин, индексация, соцвыплаты, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в следующую среду 25 мая примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе мероприятия будут затронуты вопросы индексации соцвыплат, а также меры поддержки семей с детьми, отметил он.
Ранее об этих планах сообщил помощник главы государства по экономическим вопросам Максим Орешкин.