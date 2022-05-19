С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — ПРАЙМ. Гознак выполняет все контракты перед зарубежными заказчиками, отказов от реализации существующих контрактов нет, сообщил журналистам глава Гознака Аркадий Трачук.

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"Все контракты, которые нами заключены, выполняются в полном объеме, отказов от реализации существующих контрактов нет", — сказал он.

"Есть некоторые сложности с участием нашим в новых тендерах, потому что зачастую требуется предоставление гарантий — иногда из-за ограниченного количества финансовых институтов, которые могут нам оказать содействие в этом, бывает сложно. Такого рода риски, что мы можем не принять участие в новых тендерах есть, мы пытаемся найти решение. Где-то получается, где-то не очень, но в целом мы ту работу по экспорту, которая велась, продолжаем", — добавил Трачук.

Антироссийские санкции пока не отразились на работе Гознака, программа этого года выполняется в полном объеме, отметил он.

"Прогнозировать долгосрочные и среднесрочные ситуации я бы не стал. Программа этого года выполняется в полном объеме, в этом плане мы никаких препятствий для ее реализации не видим. Все остальное жизнь подскажет, посмотрим, как все механизмы будут работать", — сообщил глава Гознака.

"Сегодня у нас основная трудность — это логистические ограничения, которые сами с запретами не связаны, но связаны со сложностями в доставке каких-либо товаров. Это для нас важно, как это будет работать, и будет понятно, с какими возможными трудностями мы можем столкнуться. Пока ничего существенного", — резюмировал Трачук.