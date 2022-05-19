МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совета Безопасности РФ в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе мероприятия будет затронут вопрос повышения устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры России. Кроме того, будут рассмотрены дополнительные меры по предотвращению последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Согласно сообщению, на заседании с основным докладом выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его выступление будет посвящено укреплению суверенитета РФ в глобальном информационном пространстве.