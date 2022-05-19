МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч, сообщило министерство труда страны. СМИ сообщили о намерении США лишить Россию прибыли от нефти

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя до 200 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 197 тысяч с 203 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 8,25 тысячи — до 199,5 тысячи — с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 191,25 тысячи с 192,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 мая, упало на 25 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,317 миллиона человек. Это самый низкий показатель с декабря 1969 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,342 миллиона с 1,343 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.