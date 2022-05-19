МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможности для создания новых путей для поставок украинского зерна. открытия морских и наземных путей для поставок украинского зерна, сообщила пресс-служба британского премьера по итогам разговора. Европарламент поддержал временную отмену пошлин на украинские товары

По сообщению пресс-службы британского премьера, лидеры рассмотрели ряд вариантов открытия морских и наземных путей поставок зерна из Украины. Они также приняли решение проработать следующие шаги в ближайшее время.

Джонсон выразил крайнюю озабоченность последствиями действий России на украинской территории, в частности блокадой черноморских портов страны и ростом цен на продовольствие в развитых странах.

Кроме того, премьер и президент договорились усилить работу с США, Францией и Германией по формированию долгосрочной архитектуры безопасности Украины.