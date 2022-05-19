МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что в 2021 году страна закупила существенные объемы пшеницы из России и в 2022 году намерена продолжить импорт этой зерновой культуры. Джонсон и Зеленский провели переговоры по поставкам зерна

"Сейчас мы ищем возможность импортировать пшеницу из России", — подчеркнул дипломат.

Замминистра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак в начале апреля объявил о намерении Тегерана увеличить товарооборот с Москвой до 10 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Он отметил, что в 2021 году данный показатель превысил отметку в 4 миллиарда долларов.

По сообщению главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в конце 2021 года Иран обогнал Египет и Турцию по закупкам российского зерна.