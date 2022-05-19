МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский миллиардер Леонид Михельсон, возглавляющий крупнейшую в РФ независимую газовую компанию "Новатэк", призвал будущих студентов выбирать инженерные специальности, раскрыв зарплату топовых инженеров в отрасли сжижения природного газа — до 1 миллиона долларов. Михельсон рассказал о ходе строительства "Арктик СПГ 2"

"Очень не хватает инженерного квалифицированного персонала. Я вас призываю, кто еще не поступил, выбирайте эти специальности", — сказал Михельсон, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Ну и так я вам просто… ну скажу все равно. Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, вот как "Ямал СПГ", заработки самых-самых топовых…" — продолжил он, но затем прервал свои слова паузой, заставившей модератора с нетерпением сказать: "Ну говорите же!"

"Да ну страшно сказать! Ну… от полумиллиона долларов до 1 миллиона", — сказал Михельсон.

Он посетовал, что почему-то все сейчас хотят быть юристами или экономистами, тогда как не хватает именно квалифицированных инженеров.

"В газовой отрасли нужны все специалисты, но самая большая потребность сейчас — это инженеры… У нас до сих пор в России нет ни одной именно топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями. Мы пытаемся и помогаем делать такие компании", — добавил он.

Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes. Сам он в 1977 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель". Бизнесмен возглавляет и является совладельцем компании "Новатэк" (крупнейший в России производитель сжиженного природного газа), владеет крупной долей в нефтегазохимическом "Сибур Холдинге" (входит в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков), а также долей в инжиниринговой компании НИПИГАЗ.