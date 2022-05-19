МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил о просьбе российских регионов компенсировать расходы из-за роста цен на топливо. Белоруссия будет продавать более дорогое топливо для грузовиков из ЕС

Файзуллин отметил, что обращения поступали от регионов и ресурсоснабжающих организаций.

По словам министра, в настоящее время ведомство завершает процедуру согласования постановления правительства, в котором будет установлен порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию экономически обоснованных расходов, неучтенных при установлении тарифов.