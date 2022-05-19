Регионы просят компенсировать расходы из-за цен на топливо
Файзуллин: регионы обращаются за компенсацией расходов из-за цен на топливо
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил о просьбе российских регионов компенсировать расходы из-за роста цен на топливо.
Файзуллин отметил, что обращения поступали от регионов и ресурсоснабжающих организаций.
По словам министра, в настоящее время ведомство завершает процедуру согласования постановления правительства, в котором будет установлен порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию экономически обоснованных расходов, неучтенных при установлении тарифов.