МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла в 2021 году до почти 1,5 триллиона рублей, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания кабмина.

Он уточнил, что речь идет как о населении, так и о предприятиях. При этом долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями приблизились к 209 миллиардам рублей.

Общий уровень оплаты за потребленные ресурсы сегодня составляет 93,76%, добавил министр.