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2022
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Россияне нарастили долги по ЖКХ в прошлом году
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Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла в 2021 году до почти 1,5 триллиона рублей, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания кабмина. Он... ПРАЙМ, 19.05.2022
общество , экономика, новости, жкх, долги, минстрой рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла в 2021 году до почти 1,5 триллиона рублей, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания кабмина.
Он уточнил, что речь идет как о населении, так и о предприятиях. При этом долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями приблизились к 209 миллиардам рублей.
Общий уровень оплаты за потребленные ресурсы сегодня составляет 93,76%, добавил министр.