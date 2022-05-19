МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российские власти не планируют вводить в 2022 году ответственность за нарушения прослеживаемости товаров — правительство исключило соответствующей законопроект из плана своей законопроектной деятельности на текущий год, заявила Федеральная налоговая служба (ФНС). ФНС сообщила о почти двукратном росте поступление в бюджет от НДПИ

По сообщению ведомства, проект вступит в силу с 1 января 2024 года. Данное решение было принято в связи с необходимостью поддержать бизнес и повысить устойчивость экономики страны.

"По решению аппарата правительства России законопроект исключен из плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2022 год и вошел в его редакцию на 2023 год", — добавляет ФНС.

Данный законопроект устанавливает порядок реализации правил оформления и выставления документов, предусмотренных законодательством по прослеживаемости товаров.