МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Сбер" продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис для прослушивания музыки "Звук", облачного провайдера SberCloud, производителя онлайн-касс "Эвотор" и "Центр речевых технологий", следует из информации на сайте ЕГРЮЛ. В группе сообщили РИА Новости, что вышли из этих активов на рыночных условиях в рамках актуализации стратегии. МИД России назвал "грабежом" национализацию активов Сбербанка на Украине

Согласно данным ЕГРЮЛ, 17-19 мая в сведения об участниках ЦРТ, "Звука", SberCloud, Okko и "Эвотора" были внесены изменения. В Сбербанке пояснили РИА Новости, что это связано с продажей банком данных активов.

"В рамках актуализации стратегии "Сбер" пересматривает свое акционерное участие в ряде активов. В настоящий момент "Сбер" не является акционером компаний Okko, Звук, SberCloud, "Эвотор" и ЦРТ. Сделка совершена на рыночных условиях", — заявили в группе.

"Сбер" сообщил, что сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.