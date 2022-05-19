МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия РФ разрешила МТС не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом до 12 июля этого года включительно, следует из материалов компании. "Фосагро" продолжит обращение ГДР за рубежом

"ПАО "МТС"… ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее "комиссия") удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок (ADR). Комиссия разрешила МТС продолжить обращение ADR компании за пределами России до 12 июля 2022 года включительно", — говорится в сообщении.