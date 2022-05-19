МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский заявил, что торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном продолжает расти впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях.

"Положительная динамика торговли ключевых стран-партнеров, которые расположены вдоль транспортного коридора "Север-Юг" — это повод воспользоваться ситуацией и привлечь регуляторов всех заинтересованных стран к тому, чтобы устранить барьеры, которые мешают воспользоваться уникальными преимуществами этого логистического пути", — сказал Георгиевский в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KAZANSUMMIT 2022" на сессии "Международный транспортный коридор "Север-Юг": торговля, логистика, инвестиции. Новые возможности и перспективы в новом мире".

По его мнению, во взаимоотношениях с партнерами важно проработать три вопроса. Первый — логистическая связанность, чтобы бизнесу было удобно пользоваться транспортными коридорами, было много погранпереходов, было завершено строительство железной дороги, были сняты бюрократические барьеры и так далее. Второй вопрос — связанность финансовой системы, поскольку любая торговля должна обеспечиваться быстрыми и эффективными платежами и востребованными финансовыми инструментами. Третий — взаимодействие с партнерами.

"Я имею ввиду, что для устранения барьеров в торговых отношениях нужно вести предметные переговоры. И Российский экспортный центр активно работает в этом направлении: у нас действует российско-иранская площадка, мы планируем мероприятия в Индии, работаем с коллегами из Казахстана и Азербайджана. Решение всех этих вопросов поможет нарастить российский экспорт и сделать логистический коридор "Север-Юг" еще более востребованным и эффективным", — считает вице-президент РЭЦ.