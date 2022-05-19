МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сеть McDonald's до продажи своему лицензиату занимала на российском рынке общепита долю до 5%, и если новому владельцу удастся сохранить цены и формат ресторанов, эта ниша может остаться за ним, рассказала РИА Новости старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Ходатайство о покупке McDonald's в России в ФАС не поступало

Ранее в четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.

В то же время в пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что ходатайство о покупке текущим лицензиатом российского бизнеса McDonald's пока не поступало в службу.

"В случае, если удастся сохранить ценовой диапазон блюд и формат ресторанов, ниша, которую занимал McDonald's, может остаться за новым брендом. Для отрасли это значимая доля рынка общепита в России — до 5%, по моим оценкам", — сообщила эксперт. По ее словам, в текущих условиях сделку можно оценить позитивно — по сравнению, например, со сценарием сворачивания бизнеса – "как минимум с точки зрения рынка труда, оборота общепита и предприятий — поставщиков".

Кроме того, она напомнила, что число сотрудников компании в России оценивается примерно в 60 тысяч человек. "В значительной мере это "подработка" для студентов, а не основное место работы. Выкуп и сохранение бизнеса для этой группы работников означает сохранение занятости с удобным гибким графиком и сохранение дохода", — добавила Анисимова.

Не стоит, по ее словам, забывать и о смежных предприятиях – 99% продуктов закупается у российских предприятий, рабочие места, созданные ими для обеспечения McDonald's продуктами, превышают 100 тысяч. "Остановка ресторанов, очевидно, имела негативные последствия для этих предприятий. С возобновлением работы ресторанов, очевидно, эти последствия исчезнут или будут минимизированы", — полагает эксперт.

Сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.