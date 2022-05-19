МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что никаких оснований говорить, что чтрана прекратит экспортировать продовольствие, как и причин для беспокойства, нет. В ФАС сообщили об изменении правил экспорта зерна и подсолнечного масла

"Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Наш агропромышленный комплекс настроен продавать излишки", — отметила Абрамченко.

По словам вице-премьера, бюджет на продовольствии получает средств больше, чем по некоторым другим направлениям, поэтому говорить о прекращении поставок нет оснований.

"Да, наверное, поменяются маршруты, да, мы будем искать новые возможности в новых государствах… поэтому мир большой, в мире много населения, это население привыкло к качественным российским товарам, в том числе к российскому продовольствию, интерес к российскому продовольствию растёт и не вижу никаких причин для беспокойства", — сообщила Абрамченко.