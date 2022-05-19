В ФАС сообщили об изменении правил экспорта зерна и подсолнечного масла
ФАС: экспортеров зерна и подсолнечного масла из России могут обязать сообщать о внебиржевых сделках
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает обязать экспортеров зерна и подсолнечного масла сообщать дополнительные сведения о внебиржевых сделках, следует из пресс-релиза ведомства.
"Согласно разработанному ФАС России проекту постановления правительства РФ, российские экспортеры зерна, подсолнечного масла и шрота должны будут предоставлять бирже сведения о взаимозависимости или аффилированности поставщика и покупателя в случае заключения экспортных внебиржевых договоров", — говорится в сообщении.
Помимо этого, такие требования могут быть распространены на экспортеров пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, минеральных удобрений, содержащих соединения фосфора, азота или калия.
По мнению службы, мера будет способствовать рыночному ценообразованию на товарных рынках.