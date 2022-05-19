МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания без поставок из России придётся очень туго, а на европейских полях без удобрений вырастет только сорняк. В России прокомментировали ситуацию с экспортом продукции

"Ну что ж… Печально. Сами виноваты", — написал политик в своём Telegram-канале.

"Генсек ООН, разные там салливаны и блинкины, появившаяся вдруг, как чёрт из табакерки, "зерновая семёрка" (явно не великолепная), некоторые другие особо убогие европейцы заговорили как незабвенный Киса Воробьянинов: Je ne mange pas six jours (я не ел шесть дней – ред.)!" — добавил Медведев.