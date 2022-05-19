МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении бюджетных субсидий в размере 2,9 миллиарда рублей на поддержку российских грузовых авиакомпаний, поручив Росавиации проконтролировать целевое использование этих средств и до 1 февраля представить доклад в правительство. Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний

"Выделить в 2022 году Росавиации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия бюджетные ассигнования в размере 2,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ", — говорится в документе.

Росавиация должна проконтролировать целевое и эффективное использование эти средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2023 года.