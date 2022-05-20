ПЕРМЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Около 40% работодателей реального сектора экономики отмечают дефицит квалифицированных кадров, при этом только 24% выпускников вузов идут работать по специальности, сообщил замдиректора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Денис Шамгунов. Число вакансий с частичной занятостью выросло в России за год на четверть

"По данным Росстата, в 2021 году только 24% выпускников вузов пошли работать по профессии, остальные поняли, что в свое время сделали неправильный выбор… В то же время практически 40% работодателей в реальном секторе экономики испытывают острый дефицит специалистов", — сказал он на Всероссийском форуме промышленного туризма в Перми.

Шамгунов подчеркнул, что необходимо усилить профориентационную работу с молодежью, одним из инструментов может быть промышленный туризм, где будущие специалисты смогут познакомиться с производством.

Директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова добавила, что уже принято решение создать в регионе первый Всероссийский центр компетенций по профориентации.

"В рамках форума мы дали старт первому Всероссийскому центру компетенций по профориентации, который будет базироваться в Пермском крае. Нам удалось получить актуальную обратную связь от основной целевой группы – молодежи – и выстроить фокус работы таким образом, чтобы все промышленные экскурсии четко отвечали имеющимся запросам: показывали реальные условия труда, возможности карьерного роста, современное оснащение предприятий и технологии, конкурентную заработную плату", — сказала Захарова.

Третий Всероссийский форум промышленного туризма проходит в Перми 19-20 мая. В мероприятии участвуют представители крупных промышленных предприятий России, федеральных и региональных органов власти, эксперты из сферы образования и туризма. Участники обсуждают развитие промышленного туризма, знакомятся с лучшими профориентационными практиками, посещают предприятия региона.