Климатолог Кокорин: выход из Парижского соглашения не принесет России экономической выгоды
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вероятный выход из Парижского соглашения по климату не принесет России экономической выгоды, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении. Целью такого решения депутаты назвали освобождение отечественной промышленности от международных обязательств в условиях санкций.
Согласно Парижскому соглашению, Россия к 2030 году должна снизить количество выбросов парниковых газов на 30% от уровня 1990 года.
"Во-первых, это обещание, а не обязательство. Обвинить страну в том, что она не выполняет Парижское соглашение, нельзя. Во-вторых, сейчас наши выбросы уже на 50% ниже, чем в 1990 году. Тревожные заявления, что к 2030 году нас вынуждают снижать выбросы в ущерб экономике, – это лукавство либо непонимание ситуации. Для того чтобы выполнить этот норматив, не нужно ничего делать", — сказал Кокорин.
По его словам, "никаких экономических выгод выход из соглашения не принесет".
Также в рамках Парижского соглашения развитые страны оказывают финансовую помощь развивающимся государствам в их усилиях по смягчению последствий изменения климата.
"В этой схеме Россия – добровольный донор. Мы оказывали поддержку Армении, Киргизии, Сербии, Кубе. Выделять деньги на это или нет – мы решаем сами", — добавил климатолог.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.
Затем 23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
https://1prime.ru/state_regulation/20220520/836939743.html