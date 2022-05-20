МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вероятный выход из Парижского соглашения по климату не принесет России экономической выгоды, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Назван регион России, который получит выгоду от изменения климата

Ранее газета "Известия" сообщила, что в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении. Целью такого решения депутаты назвали освобождение отечественной промышленности от международных обязательств в условиях санкций.

Согласно Парижскому соглашению, Россия к 2030 году должна снизить количество выбросов парниковых газов на 30% от уровня 1990 года.

"Во-первых, это обещание, а не обязательство. Обвинить страну в том, что она не выполняет Парижское соглашение, нельзя. Во-вторых, сейчас наши выбросы уже на 50% ниже, чем в 1990 году. Тревожные заявления, что к 2030 году нас вынуждают снижать выбросы в ущерб экономике, – это лукавство либо непонимание ситуации. Для того чтобы выполнить этот норматив, не нужно ничего делать", — сказал Кокорин.

По его словам, "никаких экономических выгод выход из соглашения не принесет".

Также в рамках Парижского соглашения развитые страны оказывают финансовую помощь развивающимся государствам в их усилиях по смягчению последствий изменения климата.

"В этой схеме Россия – добровольный донор. Мы оказывали поддержку Армении, Киргизии, Сербии, Кубе. Выделять деньги на это или нет – мы решаем сами", — добавил климатолог.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.

Затем 23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.