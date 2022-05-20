МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минстрой подготовил проект изменений в постановление правительства, позволяющий увеличить более чем на 30% стоимость строительных госконтрактов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Регионы просят компенсировать расходы из-за цен на топливо

Правительство, пишет газета, обсуждает вопрос возможного упрощения и расширения механизма увеличения стоимости строительных госконтрактов из-за выросших цен на стройматериалы.

"Ведомством подготовлен проект изменений в постановление правительства, регламентирующее этот процесс… Механизм запущен в августе 2021 года — подрядчики и госзаказчики могут заключать допсоглашения, позволяющие увеличить до 30% стоимость контрактов (для проектов стоимостью более 100 млн рублей требуется повторная госэкспертиза для подтверждения сметы)", — приводятся в "Ъ" слова замглавы Минстроя Сергея Музыченко.

Сейчас предлагается увеличивать цену контракта более чем на 30%, но насколько именно – не сообщается, пишет газета. Кроме того, предусматривается также возможность многократного увеличения цены контракта, ранее допускался лишь ее разовый пересмотр.

"Появится возможность изменять цену контракта "на регулярной основе" в упрощенном порядке. Если ранее проект прошел экспертизу для подтверждения удорожания в связи с ростом цен на материалы, для последующих корректировок проходить ее уже не придется", — пояснили "Коммерсанту" в Минстрое.

По данным "Ъ", на данный момент действуют около шести тысяч контрактов стоимостью от 100 млн рублей на общую сумму 5,2 трлн рублей.

Издание пишет, что Минстрой подготовил проект нового распоряжения правительства, в рамках которого будут выделены средства, компенсирующие удорожание стройматериалов.

"Сейчас зафиксирована необходимость увеличения цены контрактов примерно на семь млрд рублей по региональным объектам и на 20 млрд рублей — по федеральным", — сказал Музыченко.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что лимит в 105 млрд рублей на этот год уже выбран, и обсуждается "перебрасывание" денег из бюджета 2023–2024 годов.

"Проект Минстроя проходит процедуру урегулирования разногласий: финансовое ведомство считает, что корректировка стоимости должна быть лишь в пределах бюджетных лимитов, и отмечает, что отсутствие необходимости экспертиз при последующих изменениях может привести к необоснованным расходам бюджета", — пишет газета со ссылкой на Минфин.