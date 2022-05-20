МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские регионы самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу. Польша требует от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна

"Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса", — объяснил Песков. Он добавил, что при необходимости такие документы могут появиться.

На уточняющий вопрос, из каких средств регионы РФ могут оказывать поддержку регионам Донбасса, Песков ответил, что в каждом отдельном случае принимаются отдельные решения.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.