2022-05-20T13:36:54+03:00

2022-05-20T13:36:54+03:00

2022-05-20T13:36:54+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220520/836944189.html

Премьер Белоруссии призывает страны СНГ уйти в расчетах от доллара и евро

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ СЛЕДУЕТ УСКОРИТЬ РАБОТУ НАД СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ПОДПИСАТЬ ЕГО ОСЕНЬЮ ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ... ПРАЙМ, 20.05.2022

рынки, экономика, новости, белоруссия, евро, доллар, свободная торговля

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60