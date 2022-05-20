2022-05-20T13:36:54+03:00
2022-05-20T13:36:54+03:00
2022-05-20T13:36:54+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220520/836944189.html
Премьер Белоруссии призывает страны СНГ уйти в расчетах от доллара и евро
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ СЛЕДУЕТ УСКОРИТЬ РАБОТУ НАД СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ПОДПИСАТЬ ЕГО ОСЕНЬЮ ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ... ПРАЙМ, 20.05.2022
рынки, экономика, новости, белоруссия, евро, доллар, свободная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ СЛЕДУЕТ УСКОРИТЬ РАБОТУ НАД СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ПОДПИСАТЬ ЕГО ОСЕНЬЮ
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО УЙТИ В РАСЧЕТАХ ОТ ДОЛЛАРА И ЕВРО
Новость дополняется.