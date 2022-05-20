МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ СЛЕДУЕТ УСКОРИТЬ РАБОТУ НАД СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ПОДПИСАТЬ ЕГО ОСЕНЬЮ

ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНАМ СНГ НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО УЙТИ В РАСЧЕТАХ ОТ ДОЛЛАРА И ЕВРО

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