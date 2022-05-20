МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден при посещении завода Samsung в Южной Корее заявил, что страна будет укреплять партнерские связи, чтобы обезопасить цепочки поставок и не зависеть от стран, которые не разделяют американские ценности. Трансляция выступления главы государства велась Белым домом в YouTube. Сенатор Пол: США придется просить деньги у Китая на помощь Украине

Джо Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для первых переговоров с новым коллегой Юн Сок Ёлем. Страна стала первой остановкой в азиатском турне американского президента, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

Самолет Байдена Air Force One приземлился на авиабазе Осан в Пхёнтхэке, после американский президент направился на завод Samsung по производству микросхем в том же городе, где встретился с Юн Сок Ёлем и главой компании Ли Чжэ Ёном.

"Сейчас… еще больше видна необходимость обеспечения безопасности наших важнейших цепочек поставок, чтобы наша экономическая и национальная безопасность не зависели от стран, которые не разделяют наши ценности… Наша стратегия заключается в том, чтобы основываться на укреплении наших связей и сотрудничества по всем направлениям", — указал президент США в своей речи.

Байден также поблагодарил Samsung за инвестиции в США, отметив важность полупроводников для технологического развития.

По мнению экспертов, посещение Samsung должно продемонстрировать желание США укрепить технологическое сотрудничество с Южной Кореей и намерение создать новые цепочки поставок полупроводников в обход Китая.