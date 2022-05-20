МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Темпы роста инфляции в большинстве стран "Большой семерки" достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия, страны G7 продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов объединения. Годовая инфляция в Японии в апреле показала рекорд с 2014 года

"В большинстве стран G7 темпы инфляции достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия в результате агрессивной войны России против Украины, которая вызывает значительный рост потребительских цен, цен на энергетику и продовольствие", — говорится в заявлении.

Отмечается, что центральные банки G7 "внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и продолжат соответствующим образом откалибровывать темпы ужесточения монетарной политики". При этом страны G7 будут в своих решениях опираться на тщательный сбор данных и будут "четко информировать (о принимаемых решениях), чтобы гарантировать, что инфляционные ожидания надежно зафиксированы, и в то же время принимая во внимание необходимость гарантировать восстановление (экономики) и сокращать негативный эффект перетекания (инфляции) в другие страны".

КОММЮНИКЕ G7

Центробанки стран "Большой семерки" внимательно следят за влиянием роста цен на уровень инфляции и будут ужесточать кредитно-денежную политику в зависимости от данных, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи министров финансов G7.

"Центральные банки G7 внимательно следят за влиянием давления цен на инфляционные ожидания и будут продолжать выверять темпы ужесточения денежно-кредитной политики в зависимости от данных, обеспечивая, чтобы ожидания по инфляции были верными, не забывая о восстановлении экономики и сдерживании распространения негативных побочных эффектов между странами", — подчеркивается в документе.