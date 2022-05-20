МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. На встрече глав Министерств финансов стран "Большой семерки" обсуждалась тема санкций в отношении России. Участники затронули вопрос о конфискации российских активов, заявил на брифинге в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер. Инфляция в большинстве стран G7 достигла рекордных уровней

Отвечая на вопрос прессы, министр отметил, что на саммите был поднят вопрос о конфискации российских активов.

"Это опция, которую нужно дальше обсуждать — привлечение российских государственных активов и использование их для восстановления Украины", — заявил Линднер, — "но это не решено. Это опция, которую нужно продумать".

Министр подчеркнул, что речь идет о "государственных активах, а не о частной собственности" граждан России. Дискуссия по вопросу использования российских резервов только началась.

РЕПАРАЦИИ

Возможное использование госсредств России для восстановления Украины можно было бы рассматривать в духе репараций, но сейчас речь об этом не идет, заявил Линднер.

По словам министра, средства из "замороженных" на Западе российских госактивов могли бы быть использованы как репарации. Но украинкий кризис пока не находится на стадии их применения. "Мы находимся в стадии "горячей войны", когда каждый день, к сожалению, погибают люди. Приоритет — позаботиться о том, чтобы закончить это, и таким образом, чтобы Украина не проиграла, а Путин не выиграл бы", — отметил Линднер.

КАНАДА

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что страна также считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет российских активов. Власти государства уже начали работу над соответствующим законопроектом.

"Канада признает, и с этим согласны наши партнеры по G7, что финансовые потребности Украины колоссальны, и это полностью уместно, чтобы агрессор помог оплатить восстановление", — сказала министр журналистам.