МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Отмена запрета для физлиц на короткие продажи на бирже и на покупку валюты "с плечом" позитивна для рынка и целесообразна в текущих условиях, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. ЦБ временно ограничивает размер заемных средств для торговли на бирже

Банк России отменяет эти запреты с 1 июня. Соответствующее предписание регулятор разослал в пятницу брокерам.

"На наш взгляд, инициатива среднесрочно, безусловно, позитивная, поскольку это шаг в направлении к возвращению нормальных, а не "шоковых" условий функционирования рынка. Тем не менее, краткосрочно эта новость может являться фактором формирования повышенной волатильности", — прокомментировал Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

Виталий Манжос из "Алго Капитал" не ожидает серьезного влияния этих решений на ход торгов в России. Паника на отечественном фондовом и валютном рынке уже давно миновала, регулятор снимает ограничения в тот момент, когда это уже безопасно для рынка, полагает эксперт.

"Решение назрело, рынок уже чувствует себя стабильно. Нет той волатильности, которая была в феврале. Объемы торгов вырастут, вновь откроются возможности для разного рода арбитражных стратегий", — отмечает в свою очередь Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

При этом эксперт считает, что это, вероятно, не остановит укрепление рубля. "Рекордная волна падения доллара связана исключительно с дисбалансом спроса и предложения инвалют на рынке за счет паузы по бюджетному правилу и введения норматива продажи экспортной выручки сырьевыми компаниями при одновременном сильном сжатии импорта на фоне санкций и контрмер ЦБ. Запрет на "шорты" тут не играет ключевую роль", — пояснил Карпунин.