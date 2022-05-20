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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220520/836948519.html
"Магнит" прекращает листинг ГДР
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"Магнит" направил JPMorgan Chase Bank уведомление о прекращении листинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в материалах компании. "Магнит" направил JPMorgan... ПРАЙМ, 20.05.2022
экономика, новости, гдр, магнит, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Магнит" направил JPMorgan Chase Bank уведомление о прекращении листинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в материалах компании.
"Магнит" направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы ГДР", — говорится в сообщении.
Уточняется, что правительственная комиссия РФ отказала компании в сохранении листинга ГДР за рубежом. Держатели депозитарных расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции "Магнита".