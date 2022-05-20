МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Магнит" направил JPMorgan Chase Bank уведомление о прекращении листинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в материалах компании.

"Магнит" направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы ГДР", — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительственная комиссия РФ отказала компании в сохранении листинга ГДР за рубежом. Держатели депозитарных расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции "Магнита".