МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство России дало распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Центробанк разрешил страховщикам не раскрывать сведения о банках-агентах

"Минфину России… для участия в заседании наблюдательного совета публичного акционерного общества "Сбербанк России"… не предусматривать выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2021 года в целях обеспечения устойчивого кредитования клиентов и финансовых организаций Российской Федерации", — говорится в документе.

В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о намерении Минфина предлагать государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год.