МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о расширении полномочий публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) в целях усиления контроля в сфере азартных игр и лотерей. В Госдуме рассмотрят протокол о вывозе нефти из России в Белоруссию

На рассмотрение Думы в первом чтении документ планируется вынести 24 мая.

Данный законопроект, внесенный депутатами от "Единой России" Сергеем Алтуховым, Андреем Альшевских и Адальби Шхагошевым, предусматривает перечисление всех целевых отчислений от игр, основанных на рисках, через ЕРАИ. Таким образом, он сможет контролировать отчисления не только от букмекеров, но и операторов лотерей, а также от организаторов азартных игр в казино и зале игровых автоматов.

При этом перечисление целевых отчислений от продажи лотерейных билетов и сумм, полученных организаторами азартных игр в казино и зале игровых автоматов будет осуществляться через единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПС) и направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта. Причем операторам лотерей и организаторам азартных игр в казино и зале игровых автоматов необходимо будет подключиться к информационной системе ЕРАИ и заключить договор с ЕЦУПС.

Также определяется перечень лиц, которые не могут выступать бенефициарными владельцами организатора азартных игр. В этот перечень включены иностранные лица, связанные с государствами, включенными в перечень "недружественных по отношению к России стран", и лица, находящиеся под их контролем.

"Комплекс мер, предлагаемых законопроектом, позволит обеспечить прозрачность сбора и распределения целевых отчислений общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, что позитивно скажется в целом на развитии видов спорта на территории РФ, их пропаганде, организации, проведении спортивных мероприятий и подготовке спортсменов", — считает комитет по экономполитике.