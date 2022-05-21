МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa2" до "Caa3" с негативным прогнозом. СМИ рассказали, как Германия и Италия смогут покупать российский газ

"Moody's сегодня (в пятницу – ред.) понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и местной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте до "Caa3" с "Caa2". Moody's также поменял прогноз на негативный с рейтингов на пересмотре", — говорится в заявлении агентства.

В заявлении отмечается, что понижение рейтинга обусловлено повышенными рисками для устойчивости государственного долга Украины на фоне российской специальной военной операции.