БЕЛГРАД, 21 мая — ПРАЙМ. Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич. СМИ: жители Европы оказались в шоке от последствий антироссийских санкций

Журналисты спросили главу государства в субботу о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины.

"Я и сегодня не услышал позиции "за" или "против" санкций — (говорят — ред.) если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем", — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.